Названы изменения для российских автомобилистов с 1 декабря





По словам экспертов, незнание перечисленных изменений может привести к тому, что российским автолюбителям придется заплатить штрафы. Первое и самое главное изменение – с 1 декабря вступает в силу закон, обязывающих всех водителей ездить зимой исключительно на шипованной резине или на «липучках». Такие требования вступают в силу с начала зимы и заканчиваются в конце февраля. Примечательно, что за несоблюдение этой нормы положен штраф, однако его размер пока не утвержден.Следующая важная перемена в жизни российских автолюбителей – появление нового экологического класса автомобилей – «Евро 6». Он будет касаться как грузовых, так и пассажирских автомобилей, а именно – категории M и N. Изменения вступают в силу с 21 декабря. Эта норма призвана начать планомерное улучшение экологической ситуации в стране путем снижения выбросов в атмосферу.Также вступает в силу новое требования к продаже целой группы товаров, теперь ее необходимо маркировать. Эти перемены коснутся и автомобильного рынка, в частности шин. Теперь отсканировав штрихкод, покупатель сможет проследить путь товара от места производства до магазина. Так правительство собирается бороться с контрабандой.