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Названы изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Стало известно, как изменится жизнь российских автомобилистов с 1 декабря 2019 года. Всех водителей заставят ездить зимой исключительно на шипованной резине, появится новый экокласс «Евро 6» и начнется маркировка продаваемых шин.
Названы изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

По словам экспертов, незнание перечисленных изменений может привести к тому, что российским автолюбителям придется заплатить штрафы. Первое и самое главное изменение – с 1 декабря вступает в силу закон, обязывающих всех водителей ездить зимой исключительно на шипованной резине или на «липучках». Такие требования вступают в силу с начала зимы и заканчиваются в конце февраля. Примечательно, что за несоблюдение этой нормы положен штраф, однако его размер пока не утвержден.

Следующая важная перемена в жизни российских автолюбителей – появление нового экологического класса автомобилей – «Евро 6». Он будет касаться как грузовых, так и пассажирских автомобилей, а именно – категории M и N. Изменения вступают в силу с 21 декабря. Эта норма призвана начать планомерное улучшение экологической ситуации в стране путем снижения выбросов в атмосферу.

Также вступает в силу новое требования к продаже целой группы товаров, теперь ее необходимо маркировать. Эти перемены коснутся и автомобильного рынка, в частности шин. Теперь отсканировав штрихкод, покупатель сможет проследить путь товара от места производства до магазина. Так правительство собирается бороться с контрабандой.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:45

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