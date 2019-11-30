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Появились первые изображения Redmi K30 и его цена

В Сети появились новые подробности предстоящего смартфона Redmi K30, чья презентация намечена на 10 декабря. Были опубликованы первые изображения устройство и его предполагаемая цена, которая оказалась выше ожидаемой – 327 долларов.
Появились первые изображения Redmi K30 и его цена

В последние дни в Сети все больше информации относительно нового смартфона Redmi K30. Сначала было опубликовано официальное изображение новинки, демонстрирующее дизайн ее передней панели. Как и ожидалось, устройство получит двойную фронтальную камеру, врезанную в верхнюю правую часть экрана. Чуть позже инсайдеры заявили о том, что цена модели окажется ощутимо выше ожидаемой. Сначала считалось, что новинка получит ценник в 285 долларов, но теперь он возрос до 327. Также появилось фото задней панели новинки в плохом качестве.

Полноценная презентация смартфона Redmi K30 состоится 10 декабря, однако Xiaomi уже сделала несколько небольших анонсов, раскрывающих подробности модели. Устройство получит поддержку 5G, причем новинка будет работать в двух режимах: SA и NSA. Также известно, что гаджет располагает датчиком фронтальной камеры на 32 МП, а основной – на 60. Устройство получит 6,66-дюймовый экран, имеющий разрешение 2400x1080 пикселей. Главная особенность дисплея – частота обновления 120 Гц, но ее можно будет снизить до 60. Смартфон получит модуль NFC для бесконтактных покупок, аккумулятор емкостью 5000 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:31

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