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Huawei начала принимать предзаказы на недорогой смартфон Huawei Nova 5 с 5G

Компания Huawei заканчивает последние приготовления к выпуску на рынок нового недорогого смартфона Huawei Nova 5 с поддержкой 5G. 30 ноября состоится презентация модели, и уже сейчас доступен предзаказ новинки, а продажи должны начаться 5 декабря.
Huawei начала принимать предзаказы на недорогой смартфон Huawei Nova 5 с 5G

Об этом стало известно совершенно недавно. В официальном интернет-магазине компании появился предзаказ смартфона Huawei Nova 5. Модель будет доступна в двух версиях: с поддержкой 5G и без. Также покупателям предложат 4 цветовых оформления корпуса: синий, черный, красный и сиреневый. Опубликованные в интернет-магазине снимки позволяют узнать дизайн модели.

Huawei Nova 5 имеет двойную фронтальную камеру, расположенную в левом верхнем углу экрана, она врезана в него. Главный датчик имеет 32 МП, а дополнительный – 8 МП. Модель получит 6,44-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Основная камера располагает тремя датчиками, главный из которых будет иметь 60 МП. Рядом с ней размещена вспышка. Устройство получило сканер отпечатков пальцев, расположенный на правой боковой панели.

В основе Huawei Nova 5 будет лежат процессор Kirin 990. В зависимости от версии модель получит либо 128, либо 256 ГБ встроенной памяти. Размер ОЗУ составит неизменные 8 ГБ. Модель получила аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 40 Вт. Новинка сразу будет работать на базе операционной системы Android 10.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:03

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