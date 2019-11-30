Смартфон Huawei P40 Pro обзаведется системой из восьми камер





Согласно информации источников, Huawei P40 Pro будет иметь тройную фронтальную камеру, объединяющую датчики на 20 Мп и 32 Мп и дополнительный модуль ToF. По сообщениям экспертов, эта технология выведет селфи на новый уровень. Остальные пять модулей расположатся на задней панели, а состоять они будут из главного датчика на 64 Мп с семью линзами, сверхширокоугольного 6P на 52 Мп, а также ToF, камеры кинематографа и “перископа”. Отмечается, что камера сможет предоставить 10-кратный оптический зум, тогда как цифровой является 100-кратным. Huawei P40 Pro будет оснащен OLED экраном от Samsung с изогнутыми краями и SoC Kirin 990 5G. Также компания заявила о переходе с EMUI на Harmony OS собственного производства.Смартфон может быть представлен на выставке CES, которая пройдет в Лас-Вегасе 7-10 января, или на MWC 2020 в Барселоне 24-27 февраля.