Williams Sonoma выпустила мультиварки в стиле Star Wars
Компания Williams Sonoma решила порадовать поклонников знаменитой франшизы Star Wars. Производитель выпустил мультиварки, выполненные в стиле «Звездных войн», они посвящены разным персонажам этой истории.
Всего компания Williams Sonoma представила пять новинок: R2-D2, Darth Vader, Stormtrooper, BB-8 и Chewbacca. Первые три из них представляют одну модель мультиварки, выполненную разном стиле. Последние две являются уникальными и отличаются от всех остальных. В настоящий момент характеристики представленных новинок не известны, подробности на этот счет будут известны ближе к старту продаж. Представители бренда отметили, что любой поклонник Star Wars c первого взгляда поймет, к какому персонажу отсылает та или иная модель.
Мультиварки с стиле «Звездных войн» от Williams Sonoma также будут отличаться по цене. Самая дешевая обойдется покупателю в 80 долларов, а за наиболее дорогую нужно будет заплатить 120 долларов. Предварительный заказ на все модели доступен уже сейчас, а начала реализации намечено на 13 декабря. Презентация этих мультиварок приурочена к выходу в прокат очередного фильма франшизы: «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Премьера картины в мире запланирована на 19 декабря 2019 года.
Всего компания Williams Sonoma представила пять новинок: R2-D2, Darth Vader, Stormtrooper, BB-8 и Chewbacca. Первые три из них представляют одну модель мультиварки, выполненную разном стиле. Последние две являются уникальными и отличаются от всех остальных. В настоящий момент характеристики представленных новинок не известны, подробности на этот счет будут известны ближе к старту продаж. Представители бренда отметили, что любой поклонник Star Wars c первого взгляда поймет, к какому персонажу отсылает та или иная модель.
Мультиварки с стиле «Звездных войн» от Williams Sonoma также будут отличаться по цене. Самая дешевая обойдется покупателю в 80 долларов, а за наиболее дорогую нужно будет заплатить 120 долларов. Предварительный заказ на все модели доступен уже сейчас, а начала реализации намечено на 13 декабря. Презентация этих мультиварок приурочена к выходу в прокат очередного фильма франшизы: «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Премьера картины в мире запланирована на 19 декабря 2019 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:06