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Под Казанью в смертельном ДТП погиб один человек

Под Казанью случилось столкновение легкового автомобиля Volkswagen и грузовика SCANIA, это привело к смертельному ДТП. Один человек получил несовместимые с жизнью ранения и погиб до приезда скорой помощи.
Под Казанью в смертельном ДТП погиб один человек

ДТП случилось ранним утром на дороге Сорочьи горы-Шали. В одном из направлений следовал легковой автомобиль Volkswagen, его водитель потерял управление над машиной, и та выехала на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик SCANIA. Произошло столкновение двух транспортных средств. В его результате легковой автомобиль сильно пострадал, а водитель получит сильные повреждения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, он скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД Казанской области. Происходит изучение тормозных следов и опрос потенциальных свидетелей происшествия. Согласно одной из версий, водитель Volkswagen долгое время находился за рулем, поэтому могу уснуть во время езды или на некоторое время потерять концентрацию. Все это могло стать причиной выезда на встречную полосу и последующего столкновения. Также правоохранителям удалось установить личность погибшего, им оказался 33-летний россиянин.

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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:12

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