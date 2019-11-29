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Стартовали продажи китайского аналога Range Rover – Hunkt Queshi

В КНР стартовали продажи китайского аналога Range Rover Sport. Новинка называется Hunkt Queshi и внешне практически полностью копирует знаменитый оригинал, при этом ценник автомобиля примерно в 5 раз меньше, чем у него.
Стартовали продажи китайского аналога Range Rover – Hunkt Queshi

Этот кроссовер прозвали дешевым аналогом Range Rover Sport не просто так. Внешний вид Hunkt Queshi отличается от знаменитого оригинала лишь в некоторых деталях: радиаторная решетка, головная оптика, шильдики и бампера. Все остальные части кузова новинки практически идентичны. Тоже самое касаются габаритов модели, они на 5-10 мм отличаются от Range Rover Sport.

Во всем остальном кроссовер Hunkt Queshi нельзя сравнивать с именитым оригиналом. Салон модели имеет собственный дизайн, отвечающий современным требованиям. Имеется трехспицевый руль с мультимедийными кнопками, цифровая приборная панель, большой экран развлекательной системы и множество переключателей ниже нее. Салон отделан недорогими, но качественными материалами.

Под капотом Hunkt Queshi находится 2,0-литровый двигатель, выдающий 218 лошадиных сил. Привод у модели задний, но доступна опция полного. Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат». Продажи китайского аналога Range Rover Sport начались в КНР. Модель обойдется покупателям в 1,5 млн рублей, тогда как оригинал стоит в 5 раз дороже – 7,9 млн рублей. Появится ли авто на рынке России – неизвестно.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:46

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