Путин утвердил 2022-ой Годом культурного наследия народов России





Такое заявление президент сделал в рамках совета, посвященного межнациональным отношениям. По его словам, такая идея была оглашена некоторое время назад, и он считает ее отличной, поэтому принял данное решение. 2022 год в РФ станет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны.Также президент напомнил, что 2019 год согласно предложению ООН посвящается сохранению и развитию коренных языков во всех частях мира. Глава РФ отметил, что он хочет получить отчет на счет того, как такие мероприятия прошли на территории РФ и в чем они заключались. По его словам, вопрос сохранения родного языка является крайне важным для любого человека.Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что автор данной идеи находится на текущем совете, поэтому он должен принять активное участие в ее реализации. По мнению главы государства, очень важно сделать 2022 год насыщенным, причем речь идет не только о количественных показателях, но и о качественных. Разработанная программа должна включать в себя особенности и потребности каждого отдельного региона, никто не должен остаться без внимания.