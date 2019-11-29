Студент разработал приложение, превращающее iPhone в iPod Classic
Студент Элвин Ху создал приложение, которое позволяет превратить iPhone в аналог iPod Classic. Программное обеспечение создаёт имитацию элемента управления плеера, его дисплей и функции обратной связи.
iPod Classic компания из Купертино выпустила в 2001-м, а после 13 лет сборки производство было остановлено. Элвин Ху решил разработал приложение, которое функционирует по аналогии с портативным медиа-плеером. По словам программиста, ему с раннего возраста нравились продукты Apple. Причем до покупки первого товара от компании из Купертино он создавал рисунки интерфейса iPhone, используя в качестве холста коробки от конфет.
«Товары Apple оказали огромное влияние на меня и выбор профессии», – признался Элвин Ху.
Новые программы получили похвалы от Тони Фаделла, экс-члена дирекции отдела, отвечавшего за создание iPod. До конца 2019 года дизайнер намеревается реализовать дополнительные работы для повышения качества своего приложения ради увеличения его общей доступности на просторах интернета.
iPod Classic компания из Купертино выпустила в 2001-м, а после 13 лет сборки производство было остановлено. Элвин Ху решил разработал приложение, которое функционирует по аналогии с портативным медиа-плеером. По словам программиста, ему с раннего возраста нравились продукты Apple. Причем до покупки первого товара от компании из Купертино он создавал рисунки интерфейса iPhone, используя в качестве холста коробки от конфет.
«Товары Apple оказали огромное влияние на меня и выбор профессии», – признался Элвин Ху.
Новые программы получили похвалы от Тони Фаделла, экс-члена дирекции отдела, отвечавшего за создание iPod. До конца 2019 года дизайнер намеревается реализовать дополнительные работы для повышения качества своего приложения ради увеличения его общей доступности на просторах интернета.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:04