Студент разработал приложение, превращающее iPhone в iPod Classic





iPod Classic компания из Купертино выпустила в 2001-м, а после 13 лет сборки производство было остановлено. Элвин Ху решил разработал приложение, которое функционирует по аналогии с портативным медиа-плеером. По словам программиста, ему с раннего возраста нравились продукты Apple. Причем до покупки первого товара от компании из Купертино он создавал рисунки интерфейса iPhone, используя в качестве холста коробки от конфет., – признался Элвин Ху.Новые программы получили похвалы от Тони Фаделла, экс-члена дирекции отдела, отвечавшего за создание iPod. До конца 2019 года дизайнер намеревается реализовать дополнительные работы для повышения качества своего приложения ради увеличения его общей доступности на просторах интернета.