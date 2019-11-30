Медики рассказали об эффективных средствах от подагры





Подагра – это заболевание, при котором в организме сосредотачиваются кристаллы уратов. Причиной возникновения болезни становится накопление мочевой кислоты и снижение выведения её почками. Это приводит к повышению концентрации последней в крови и вызывает сильную отечность и болезненность ног.Снизить накопление мочевой кислоты поможет правильное питание, употребление каш, овощей, фруктов, зелени, обезжиренных молочных продуктов, орехов. В то же время нужно отказаться от полуфабрикатов, газированных напитков, алкоголя и ограничить прием белковой пищи. Позитивно влияет на организм употребление достаточного количества жидкости.Медики указали, что на 33% приступы подагры может предотвратить ежедневное употребление вишни. Умеренное питье кофе, не более трех чашек в день, также способствует уменьшению риска подагры на 22%.