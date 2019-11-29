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Microsoft признала наличие ошибки в Windows 10

Компания Microsoft признала наличие ошибки во всех сборках Windows 10. В сообщении на странице портала технической поддержки операционной системы отмечается, что речь идёт о неполадке, которая препятствует подключению внешних девайсов.

Очень заметной эта ошибка является для пользователей, которые активировали опцию «Быстрого запуска» программной оболочки в сборках с номерами 1909, 1903, 1809, 1803, а также 1709. У них появляются сложности с подключением внешних девайсов посредством Thunderbolt. Проблема затрагивает даже такие привычные всем периферийные модули, как мышь и клавиатура.

В соответствии с данными представителей компании, проблема возникает лишь у 5% пользователей. В какой-то момент аппараты неожиданно прекращают работать, даже если их можно увидеть в списке девайсов через «Диспетчер устройств». Повторное подключение при появлении подобной проблемы не оказывает никакого влияния на проблемы. Вместо этого компания советует провести перезагрузку компьютера. Интерфейс Thunderbolt остаётся недостаточно популярным для устройств под управлением Windows 10. Компания Microsoft не стала вводить его поддержку в свои устройства из группы Surface.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:18

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