Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Китайский производитель FAW опубликовал в местной прессе фото 2-го поколения седана Hongqi H7. Новинка должна стать первым шагом в глобальной стратегии данного бренда, поэтому в качестве дизайнера модели выступает специалист, работавший с Rolls-Royce.
В прошлом году FAW объявила свой 2-летний план относительно Hongqi. Согласно нему, в течение 24 месяцев должны произойти глобальные переменные, которые позволят бренду занять достойное место на рынке. В ходе этого была разработана новая платформа, дизайнерский стиль, произошла смена логотипа и были представлено несколько концептов.
Недавно китайская пресса распространила фотографии 2-го поколения седана Hongqi H7. Его внешний вид практически полностью копирует стиль концептов, представленных ранее. Автомобиль получит массивную U-образную радиаторную решетку, необычный дизайн переднего бампера, двойной цвет корпуса, узкую головную оптику и массивные колесные диски. Об оснащении салона модели пока ничего не известно.
Под капотом нового поколения седана Hongqi H7 окажется турбированный двигатель V4, имеющая название 4GC20TD. Он будет иметь три версии, однако подробностей на этот счет нет. Мотор должен работать вместе с преселективной роботизированной трансмиссией, оснащенной двойным сцеплением. Представление будущей новинки должно состояться в 2020 году. Модель построена на новой платформе, однако ее подробности неизвестны.
В прошлом году FAW объявила свой 2-летний план относительно Hongqi. Согласно нему, в течение 24 месяцев должны произойти глобальные переменные, которые позволят бренду занять достойное место на рынке. В ходе этого была разработана новая платформа, дизайнерский стиль, произошла смена логотипа и были представлено несколько концептов.
Недавно китайская пресса распространила фотографии 2-го поколения седана Hongqi H7. Его внешний вид практически полностью копирует стиль концептов, представленных ранее. Автомобиль получит массивную U-образную радиаторную решетку, необычный дизайн переднего бампера, двойной цвет корпуса, узкую головную оптику и массивные колесные диски. Об оснащении салона модели пока ничего не известно.
Под капотом нового поколения седана Hongqi H7 окажется турбированный двигатель V4, имеющая название 4GC20TD. Он будет иметь три версии, однако подробностей на этот счет нет. Мотор должен работать вместе с преселективной роботизированной трансмиссией, оснащенной двойным сцеплением. Представление будущей новинки должно состояться в 2020 году. Модель построена на новой платформе, однако ее подробности неизвестны.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:48