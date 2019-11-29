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Траты россиян за первые полдня «Черной пятницы» увеличились на 17%

В полночь 29 ноября в России был старт «Черной пятницы». В этом году траты россиян за первые полдня увеличились на 17% по сравнению с результатами прошлого периода, при этом предприниматели стали чаще следить за результатами торговли через онлайн-сервисы.
Траты россиян за первые полдня «Черной пятницы» увеличились на 17%

Об этом сообщил Оператор фискальных данных (ОФД) РФ. Согласно его статистике, за первые полдня «Черной пятницы» в этом году значительно изменились показатели продаж. Число покупок возросло на 18%, но при этом средний чек существенно сократился - снижение на 9%. В итоге такое соотношение привело к росту общего количества трат россиян на 17%.

Также представители госоргана отметили, что в этом году выросло внимание предпринимателей к личным кабинетам ОФД. С помощью них бизнесмены отслеживают динамику продаж своих магазинов. В первые полдня «Черной пятницы» онлайн этого сервиса вырос на 20% по сравнению со средними значениями остального времени. С помощью личного кабинета ОФД предприниматели отслеживают размер выручки, средний чек, объемы продаж, активность кассиров и многое другое.

Напомним, «Черная пятница» является ежегодной распродажей, стартующей в США после Дня благодарения. В России в этом году данный период начался в полночь 29 ноября и заканчивается в воскресение. В 2019-м эксперты ожидают увеличение показателей продаж во время этой масштабной распродажи на территории РФ.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:24

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