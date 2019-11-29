Траты россиян за первые полдня «Черной пятницы» увеличились на 17%





Об этом сообщил Оператор фискальных данных (ОФД) РФ. Согласно его статистике, за первые полдня «Черной пятницы» в этом году значительно изменились показатели продаж. Число покупок возросло на 18%, но при этом средний чек существенно сократился - снижение на 9%. В итоге такое соотношение привело к росту общего количества трат россиян на 17%.Также представители госоргана отметили, что в этом году выросло внимание предпринимателей к личным кабинетам ОФД. С помощью них бизнесмены отслеживают динамику продаж своих магазинов. В первые полдня «Черной пятницы» онлайн этого сервиса вырос на 20% по сравнению со средними значениями остального времени. С помощью личного кабинета ОФД предприниматели отслеживают размер выручки, средний чек, объемы продаж, активность кассиров и многое другое.Напомним, «Черная пятница» является ежегодной распродажей, стартующей в США после Дня благодарения. В России в этом году данный период начался в полночь 29 ноября и заканчивается в воскресение. В 2019-м эксперты ожидают увеличение показателей продаж во время этой масштабной распродажи на территории РФ.