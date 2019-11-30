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Стоимость Xiaomi Mi Note 10 снизилась до рекордной отметки

Компания Xiaomi в рамках подготовки к «Черной пятнице» начала уменьшать цены на свои товары. Стоимость первого в мире смартфона с 108-мегапиксельной основной камерой Xiaomi Mi Note 10 снизилась до рекордной отметки – 440 долларов.
Стоимость Xiaomi Mi Note 10 снизилась до рекордной отметки

Такие ценники уже сейчас можно найти в китайских розничных и интернет-магазинах, предлагающих скидку в рамках «Черной пятницы». В некоторых из них потребуется воспользоваться специальными промо-кодами площадки. При этом стоит отметить, что данная ситуация является достаточно запутанной. Xiaomi Mi Note 10 выступает глобальной версией смартфона, продающегося в Китае под названием Xiaomi CC9 Pro. Цена последнего в КНР составляет 400 долларов, а вот в Европе вариант для мирового рынка обойдется покупателю в 610 долларов.

Именно поэтому скидка, во время которой Xiaomi Mi Note 10 можно купить за 440 долларов, кажется очень спорной. Несмотря на это, эксперты считают, что в разных странах мира будет немало желающих стать владельцами глобальной версии смартфона по цене ее китайского аналога, ведь первая имеет несколько преимуществ по сравнению с последним.

Напомним, Xiaomi Mi Note 10 комплектуется 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем, имеющим разрешение 1080x2340 пикселей. Основная камера имеет 4 датчика, главный из которых получил 108 МП. Модель располагает процессором Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-накопителя. Объем батареи – 5260 мАч.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:00

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