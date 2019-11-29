АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

В России начали подготовку к использованию новой технологии для контроля за мобильными телефонами в стране. К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

В нем принимают участие «Билайн», «Мегафон» и Tele2, все они сотрудничают с Россвязью. Площадкой для тестирования и подготовки данного проекта станет Центральный научно-исследовательский институт связи, занимающейся управлением центральной базой данных IMEI. По словам представителя госкомпании, такая технология позволит влиять на самые разные сферы жизни россиян: от контроля за использованием нелегальных смартфонов до организации бизнес-процессов.

Проект будет состоять из разных частей, поэтому каждое подразделение начнет тестировать конкретные функции идентификации устройств по IMEI. В число основных направлений попадут контроль за оборотом контрабандных смартфонов, поиск и блокировка украденных гаджетов, улучшение бизнес-процессов за счет получения доступа к большой и достоверной базе данных и т.д.

В Россвязи обратили внимание на то, что тестирование идентификации телефонов пройдет под надзором специалистов госкомпании. Пока не известно, когда начнется практический этап испытаний. Напомним, соответствующий законопроект был принят Госдумой в конце 2018 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Беременность в позднем возрасте грозит проблемами с сердцем у…
«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального…
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по…
Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о его…
Названы вещи, которые не стоит делать со смартфоном ради сохранения…
Ксения Бородина наотрез отказалась повторять "вокальную" судьбу Ольги…
Мария Порошина заявила, что Гоша Куценко стесняется помогать их общей дочери Полине в…
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
Звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова позировала перед камерой, прикрывшись…
Раскрыта стоимость смартфона Blackview A80 Pro с мощным…
"Дом-2": Иосиф Оганесян теперь объявил войну Майе…
Эксперты назвали стоимость украшений российских…
Эксперт рассказал о последствиях использования…
Иллюзионист Андрей Сафронов однажды увел девушку у брата…
Эксперты рассказали, как позаботиться о здоровье глаз в зимний…
Экспертный клуб Екатеринбурга: уральские бизнесмены не мечтают о политической…
Светлана Иванова опровергла слухи, что съемки второго сезона сериала “Тест на беременность” прерывались из-за…
Дети Навки, Киркорова и Рудковской вышли на подиум в рамках модного…
Диетологи рассказали, кто виноват в развитии детского…
Названы пять полезных свойств…
Никита Михалков судится с Роспатентом из-за святого Никиты…
У звезды "Дома-2" Рустама Солнцева родилась…
Наталья Гудкова рассказала, как сама разрушила свой первый…
Названы лучше смартфоны 2019 года для…
Солист группы “Фактор-2” Илья Подстрелов показал новорожденного…
Медики назвали продукты, провоцирующие засорение…
Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук показала пышную грудь на новом фото в образе…
Диетолог рассказала о пользе банановой кожуры для…
Звезда "Дома-2" Александра Черно возмущена негативной реакцией на её…
Татьяна Навка расплакалась из-за голоса Ани…
В АвтоВАЗе рассказали, как проходит проверка пассивной безопасности авто…
«Ни дня без рекламы»: Как Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарабатывают себе на…
Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за…
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок поездку в…
Диетологи рассказали о вреде полного отказа от…
Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды…
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в…
«Пугачиха!»: Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина публично осквернила…
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на рынке…
Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг постановку в…
Просмотреть все новости