В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI





В нем принимают участие «Билайн», «Мегафон» и Tele2, все они сотрудничают с Россвязью. Площадкой для тестирования и подготовки данного проекта станет Центральный научно-исследовательский институт связи, занимающейся управлением центральной базой данных IMEI. По словам представителя госкомпании, такая технология позволит влиять на самые разные сферы жизни россиян: от контроля за использованием нелегальных смартфонов до организации бизнес-процессов.Проект будет состоять из разных частей, поэтому каждое подразделение начнет тестировать конкретные функции идентификации устройств по IMEI. В число основных направлений попадут контроль за оборотом контрабандных смартфонов, поиск и блокировка украденных гаджетов, улучшение бизнес-процессов за счет получения доступа к большой и достоверной базе данных и т.д.В Россвязи обратили внимание на то, что тестирование идентификации телефонов пройдет под надзором специалистов госкомпании. Пока не известно, когда начнется практический этап испытаний. Напомним, соответствующий законопроект был принят Госдумой в конце 2018 года.