Mini не собирается следовать примеру Smart и полностью отказываться от ДВС





По словам представителей Mini, компания собирается начать отказываться от ДВС, однако это будет происходить плавно и осторожно. Так производитель хочет оградить своих обычных покупателей от шока и больших перемен. Процесс перехода от обычных двигателей к электрическим займет около 10 лет. Бренд собирается перейти на выпуск исключительно электромобилей до 2030 года. Этот план может быть откорректирован в обе стороны.Несмотря на это, Mini собирается увеличивать долю автомобилей с электрическими двигателями в структуре выпуска. Производитель будет продавать авто с ДВС, гибридные модели и полностью электрические. Конкретные планы относительно будущих новинок будут объявлены уже в следующем году. Представители бренда уверены, что покупатели отнесутся к такой политики позитивно, ведь не все из них готовы перейти на электрокары.Напомним, компания Smart недавно заявила о том, что собирается полностью отказаться от выпуска автомобилей с ДВС, все их будущие новинки должны быть оснащены электродвигателями. Из-за этого производителю пришлось покинуть рынки США и Канады, однако это может быть только началом.