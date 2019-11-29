Раскрыта стоимость смартфона Blackview A80 Pro с мощным аккумулятором





Бренд Blackview из Китая недавно презентовал бюджетный A80 Pro, который оснащен пятью камерами, емкой батареей, также положительные отклики касаются современного дизайна гаджета. Экран диагональю 6,49 дюйма имеет разрешение HD+ и занимает больше 90% площади лицевой панели. Новинка работает на базе чипа Helio P25. Смартфон имеет ОЗУ 4 Гб, пока объем ПЗУ составляет 64 Гб. Основная камера имеет главный датчик на 13 Мп, а фронтальная получила сенсор на 8 Мп.Корпус Blackview A80 Pro имеет толщину 8,8 мм, а также смартфон поддерживает ряд современных технологий. Новинка уже доступна для приобретения пользователями, предлагаясь по цене 80 долларов.