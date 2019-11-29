Названы лучше смартфоны 2019 года для селфи





Именно эту модель эксперты DxOMark посчитали самой лучше для того, чтобы делать собственные снимки. По результатам тестирования селфи-камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G получила 99 баллов. Второе место досталось смартфону Asus ZenFone 6. Особенностью этого устройство является то, что у него нет фронтальной камеры, а лишь основная. Она расположена на отдельном модуле и откидывается в случае необходимости. Эта модель отстала от лидера всего на 1 балл. Тройку замыкает еще один представитель Samsung – Samsung Galaxy S10 5G. Его фронтальная камера заработала 97 баллов.На четвертой строчке рейтинга DxOMark оказался Samsung Galaxy S10+. Пятерку лидеров замыкает первый представитель Китая – Huawei Mate 30 Pro. Его селфи-камера получила 93 балла.При этом специалисты отметили, что проанализированные устройства лучше справляются с определенными задачи в разных ситуациях. В целом лидером является Galaxy Note 10+ 5G, однако если человек едет путешествовать и собирается делать селфи на фоне природы и архитектурных сооружений – ему лучше выбрать Google Pixel 4. Самые лучшие автопортреты при этом делает именно Asus ZenFone 6.