Названы лучше смартфоны 2019 года для селфи
Эксперты портала DxOMark опубликовали очередное исследование камер устройств, доступных в 2019 году. Среди прочего были названы лучшие смартфоны текущего года для того, чтобы делать на них селфи, победителем оказался Samsung Galaxy Note 10+ 5G.
Именно эту модель эксперты DxOMark посчитали самой лучше для того, чтобы делать собственные снимки. По результатам тестирования селфи-камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G получила 99 баллов. Второе место досталось смартфону Asus ZenFone 6. Особенностью этого устройство является то, что у него нет фронтальной камеры, а лишь основная. Она расположена на отдельном модуле и откидывается в случае необходимости. Эта модель отстала от лидера всего на 1 балл. Тройку замыкает еще один представитель Samsung – Samsung Galaxy S10 5G. Его фронтальная камера заработала 97 баллов.
На четвертой строчке рейтинга DxOMark оказался Samsung Galaxy S10+. Пятерку лидеров замыкает первый представитель Китая – Huawei Mate 30 Pro. Его селфи-камера получила 93 балла.
При этом специалисты отметили, что проанализированные устройства лучше справляются с определенными задачи в разных ситуациях. В целом лидером является Galaxy Note 10+ 5G, однако если человек едет путешествовать и собирается делать селфи на фоне природы и архитектурных сооружений – ему лучше выбрать Google Pixel 4. Самые лучшие автопортреты при этом делает именно Asus ZenFone 6.
Именно эту модель эксперты DxOMark посчитали самой лучше для того, чтобы делать собственные снимки. По результатам тестирования селфи-камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G получила 99 баллов. Второе место досталось смартфону Asus ZenFone 6. Особенностью этого устройство является то, что у него нет фронтальной камеры, а лишь основная. Она расположена на отдельном модуле и откидывается в случае необходимости. Эта модель отстала от лидера всего на 1 балл. Тройку замыкает еще один представитель Samsung – Samsung Galaxy S10 5G. Его фронтальная камера заработала 97 баллов.
На четвертой строчке рейтинга DxOMark оказался Samsung Galaxy S10+. Пятерку лидеров замыкает первый представитель Китая – Huawei Mate 30 Pro. Его селфи-камера получила 93 балла.
При этом специалисты отметили, что проанализированные устройства лучше справляются с определенными задачи в разных ситуациях. В целом лидером является Galaxy Note 10+ 5G, однако если человек едет путешествовать и собирается делать селфи на фоне природы и архитектурных сооружений – ему лучше выбрать Google Pixel 4. Самые лучшие автопортреты при этом делает именно Asus ZenFone 6.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:57