В АвтоВАЗе рассказали, как проходит проверка пассивной безопасности авто LADA
Инженеры АвтоВАЗа рассказали, как на предприятиях по производству LADA проходит проверка пассивной безопасности автомобиля. Все необходимые расчеты проводятся задолго до краш-тестов.
Изначально инженеры-конструкторы анализируют запросы потребителей и выявляют необходимые технические параметры. Для улучшения пассивной безопасности авто важно отслеживать процессы проектирования, изучать новые методы испытаний, а также сопровождать весь процесс создания авто до краш-тестов. Однако последние остаются важным процессом испытания пассивной безопасности LADA. На предприятиях АвтоВАЗа имеется современное оборудование, а также трудятся специалисты, которые постоянно оттачивают свои навыки. При этом компания постоянно испытывает нехватку сотрудников, как отметил руководитель отдела пассивной безопасности Алексей Завьялов.
Эксперты отмечают, что автомобили LADA остаются конкурентоспособными в аспекте пассивной безопасности.
Изначально инженеры-конструкторы анализируют запросы потребителей и выявляют необходимые технические параметры. Для улучшения пассивной безопасности авто важно отслеживать процессы проектирования, изучать новые методы испытаний, а также сопровождать весь процесс создания авто до краш-тестов. Однако последние остаются важным процессом испытания пассивной безопасности LADA. На предприятиях АвтоВАЗа имеется современное оборудование, а также трудятся специалисты, которые постоянно оттачивают свои навыки. При этом компания постоянно испытывает нехватку сотрудников, как отметил руководитель отдела пассивной безопасности Алексей Завьялов.
Эксперты отмечают, что автомобили LADA остаются конкурентоспособными в аспекте пассивной безопасности.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:57