Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за $285





Xiaomi продолжает расширять ассортимент предметов для «умного» дома. В этот раз бренд представил уникальную кровать, меняющую свою форму. Для этого она оснащена двумя двигателями – в нижней и верхней частях. Первая может подниматься под углом до 30 градусов, а вторая – до 60. Новинка имеет 5 стандартных режимов наклона: плоский, против храпа, для чтения, для просмотра ТВ и «невесомость». Что означает последний вариант - пока не известно.«Умная» кровать от Xiaomi выполнена из высокопрочного стекловолокна и легированной стали. Она обладает большой прочностью, и ее практически невозможно порвать. Спальное место рассчитано на человека весом до 75 кг, тогда как на всей кровати равномерно можно разместить до 1000 кг массы. Производитель сообщает, что планируемый срок эксплуатации составляет более 10 лет.Задняя спинка «умной» кровати Xiaomi выполнена из материала Litchi. Он напоминает кожу, но является более прочным и способен выдерживать долгое трение. Задняя спинка должна оставаться новой и неповрежденной достаточно долго. Предзаказ новинки начнется 3 декабря, цена составляет всего 285 долларов.