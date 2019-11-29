АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за $285

Компания Xiaomi представила очередную новинку, предназначенную для «умного» дома. Бренд показала меняющую форму кровать, позволяющую человеку настраивать угол наклона отдельных частей по своему усмотрению, цена новинки составит 285 долларов.
Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за $285

Xiaomi продолжает расширять ассортимент предметов для «умного» дома. В этот раз бренд представил уникальную кровать, меняющую свою форму. Для этого она оснащена двумя двигателями – в нижней и верхней частях. Первая может подниматься под углом до 30 градусов, а вторая – до 60. Новинка имеет 5 стандартных режимов наклона: плоский, против храпа, для чтения, для просмотра ТВ и «невесомость». Что означает последний вариант - пока не известно.

«Умная» кровать от Xiaomi выполнена из высокопрочного стекловолокна и легированной стали. Она обладает большой прочностью, и ее практически невозможно порвать. Спальное место рассчитано на человека весом до 75 кг, тогда как на всей кровати равномерно можно разместить до 1000 кг массы. Производитель сообщает, что планируемый срок эксплуатации составляет более 10 лет.

Задняя спинка «умной» кровати Xiaomi выполнена из материала Litchi. Он напоминает кожу, но является более прочным и способен выдерживать долгое трение. Задняя спинка должна оставаться новой и неповрежденной достаточно долго. Предзаказ новинки начнется 3 декабря, цена составляет всего 285 долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В АвтоВАЗе рассказали, как проходит проверка пассивной безопасности авто…
«Ни дня без рекламы»: Как Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарабатывают себе на…
Xiaomi представила «умную» кровать, способную менять форму, за…
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок поездку в…
Диетологи рассказали о вреде полного отказа от…
Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды…
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в…
«Пугачиха!»: Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина публично осквернила…
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на рынке…
Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг постановку в…
Владельцы большинства 5G-смартфонов столкнутся с серьезной…
Валерия рассказала, почему у нее нет детей от мужа Иосифа…
Татьяна Буланова и Наталья Власова сцепились из-за букета на…
Телеведущую Ксению Собчак обвинили в антисанитарии из-за снимка в детской…
Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о жизни в браке с Райаном…
Российские миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн…
Близкие Николая Носкова отказались прийти на его первый после инсульта сольный…
В России появится предупреждающее о приближении авто…
Наталья Водянова трогательно поздравила с днем рождения страдающую аутизмом…
Николаю Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного…
Звезды "Дома-2" Сергей и Дарья Пынзарь переехали в коттедж за 67 миллионов…
"Дом-2": Илью Яббарова и Алену Савкину боится собственный…
Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в…
Алена Бабенко указала на собственное сходство с Аллой…
Участница "Дома-2" Юлия Белая продолжает радовать снимками в…
Маркировка товаров, отечественные SIM-карты и лекарства по рецепту: Как изменится жизнь россиян в…
Муж Собчак Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом…
Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о…
Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных…
Андрей Малахов рассказал, что многократно признавался в любви Татьяне…
Уфолог: NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на…
Билли Айлиш рассказала, за кого будет голосовать на премии…
Археологи так и не разгадали загадку одного из таинственных артефактов…
Ученые узнали, когда люди не могут хранить…
Audi E-Tron получил увеличенный запас…
«Дразнила дирижера»: Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своем…
Кетамин может помочь справиться с алкогольной…
Ученые доказали пользу пальмового…
Ученые нашли новый способ прогнозировать потерю арктического…
Иосиф Пригожин показал себя в новом образе с…
Просмотреть все новости