Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в Москве





Изначально об этом инциденте сообщил новостной канал Mash в одном из мессенджеров. По его информации, Вячеслава Гришечкина избили в его же квартире. После этого он пришел к соседям и попросил их вызвать скорую помощь. По словам людей, в этот момент на голове звезды «Солдатов» была кровь. Медики оказались пострадавшему помощь, однако он отказался от госпитализации. Также стало известно, что избил знаменитость один из его студентов, с которым у знаменитости случился конфликт. Предполагаемый нарушитель скрылся с места происшествия.Позже эта информация была опубликована в российских СМИ. Представители РЕН ТВ связались с Вячеславом Гришечкином и попросили его прокомментировать эту ситуацию. Актер не стал опровергать подобные слухи, однако назвал происходящее глупостью., - именно так звучал его комментарий корреспонденту. Официальные представители артиста пока не отреагировали на эту ситуацию.Напомним, Вячеслав Гришечкин известен российскому зрителю не только по «Солдатам». Он играл в сериалах «Тайны дворцовых переворотов», «Марш Турецкого» и «Каменская».