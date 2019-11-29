Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на рынке Европы





Даже такой отличный результат не помог кроссоверу Volkswagen Tiguan стать самым популярным авто на рынке Европы. Первая строчка по продажам ожидаемо досталась Volkswagen Golf. За октябрь 2019 года эта модель разошлась тиражом в 34,4 тысячи единиц. Этот показатель оказался на 6,4% больше прошлого периода. Второе место досталось представителю французского автопрома – Renault Clio. 19,6 тысячи европейский покупателей приобрели эту модель, однако ее результат оказался на 17,4% меньше предыдущего. В тройку лидеров также попал еще один представитель Volkswagen – Volkswagen Polo. За указанный период его продажи составили 19,2 тысячи единиц, что равняется 7,8% роста.Четвертое место рейтинга самых популярных автомобилей на рынке Европы досталось Ford Fiesta – 18,9 тысячи и падение на 9,5%. Пятерку лидеров замыкает первый кроссовер списка – Volkswagen Tiguan (18,5 тысячи; +22%). Шестая строчка досталась японской Toyota Yaris – 18,2 тысячи и падение на 3,7%.Следующие 3 места занимают: Renault Captur (17,9 тысячи; +45%), Peugeot 208 (17,7 тысячи; -1%) и Citroen C3 (17,6 тысячи; +4%). Замыкает рейтинг самых популярных Skoda Octavia с продажами в 17,6 тысячи единиц и падением на 2,5%.