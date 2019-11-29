Владельцы большинства 5G-смартфонов столкнутся с серьезной проблемой





На рынке сейчас доступно множество 5G-смартфонов, однако в этом вопросе есть подводный камень. Есть два режима работы сетей 5G: независимый (SA) и зависимый (NSA). Первый предполагает использование оборудования, предназначенного исключительно для сетей нового поколения. Второй режим подразумевает, что устройство работает на двух сигналах: 4G и 5G. Кроме того, что такая технология приводит к повышению энергозатрат, есть и другая, более серьезная проблема.В 2020 году все больше мобильных операторов начнут использовать оборудование, предназначенное исключительно для SA-сетей 5G. Поэтому владельцы смартфонов, поддерживающих только режим NSA, столкнутся с серьезной проблемой – их устройство не сможет работать с сетями нового поколения.Большинство 5G-смартфонов на современном рынке поддерживают исключительно зависимый тип сетей. Примером модели, имеющей взаимодействовать с двумя видами сигнала, является смартфоны линейки Honor V30. Они используют новый процессор Huawei Kirin 990 5G. Представители бренда отметили, что они специально не спешили с выпуском таких новинок, чтобы их покупатели впоследствии не оказались в подобной ситуации.