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Владельцы большинства 5G-смартфонов столкнутся с серьезной проблемой

Владельцы большинства 5G-смартфонов уже в 2020 году будут вынуждены менять свои устройства. Все дело в том, что они столкнутся с серьезной проблемой переходного периода, о которой производители гаджетов предпочли промолчать.
Владельцы большинства 5G-смартфонов столкнутся с серьезной проблемой

На рынке сейчас доступно множество 5G-смартфонов, однако в этом вопросе есть подводный камень. Есть два режима работы сетей 5G: независимый (SA) и зависимый (NSA). Первый предполагает использование оборудования, предназначенного исключительно для сетей нового поколения. Второй режим подразумевает, что устройство работает на двух сигналах: 4G и 5G. Кроме того, что такая технология приводит к повышению энергозатрат, есть и другая, более серьезная проблема.

В 2020 году все больше мобильных операторов начнут использовать оборудование, предназначенное исключительно для SA-сетей 5G. Поэтому владельцы смартфонов, поддерживающих только режим NSA, столкнутся с серьезной проблемой – их устройство не сможет работать с сетями нового поколения.

Большинство 5G-смартфонов на современном рынке поддерживают исключительно зависимый тип сетей. Примером модели, имеющей взаимодействовать с двумя видами сигнала, является смартфоны линейки Honor V30. Они используют новый процессор Huawei Kirin 990 5G. Представители бренда отметили, что они специально не спешили с выпуском таких новинок, чтобы их покупатели впоследствии не оказались в подобной ситуации.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:31

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