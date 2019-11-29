Татьяна Буланова и Наталья Власова сцепились из-за букета на свадьбе

Татьяна Буланова была замужем дважды, родив сыновей от этих союзов. Звезда не исключает третью свадьбу, поскольку не так давно поймала букет на свадьбе. Он стал первым пойманным на свадьбе, но выходить замуж она опасается, предполагая, что сможет жить с возлюбленным и наслаждаться чувствами без штампа в паспорте. Артистка также призналась, что за букет на свадьбе она боролась с коллегой Натальей Власовой, но ей досталась меньшая часть, как передает издание "Дни.ру".Оказалось, что оба развода Татьяны Булановой сопровождались необходимостью жить под одной крышей. После расставания с Николаем Тагриным он оставался у бывшей возлюбленной, поскольку в его квартире шел ремонт. Однако звезда не рассчитывала на примирение, поскольку у нее нет дороги назад, когда она принимает решение.