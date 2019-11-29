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Российские миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Российские миллиардеры и крупные бизнесмены, входящие в список Forbes, предложили Минфину свои идеи относительно реализации крупных национальных проектов. Они готовы потратить на эти цели 70 трлн рублей, если будут приняты необходимые законы и нормативы.
Российские миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Минфин заканчивает разработку законопроекта, защищающего и поощряющего капиталовложения (СЗПК), поэтому замглавы ведомства Андрей Иванов прокомментировал достигнутые результаты. По его словам, во время написания этого закона проходили активные консультации с ведущими российскими бизнесменами, в частности, речь о миллиардерах из списка Forbes и владельцах крупных отечественных компаний.

Представители бизнеса поддержали законопроект о СЗПК и отметили, что готовы заниматься реализацией крупных национальных проектов, если законодательство будет защищать их вложения и гарантировать неизменность ключевых факторов ведения бизнеса: налогов, их администрирования и т.д.

Изначально представители Минфина планировали привлечь с помощью такой инициативы порядка 30 трлн рублей до 2024 года, однако после общения с отечественными миллиардерами стало понятно, что они готовы выделять значительно большие суммы. Уже сейчас ведомству представлены предварительные документы, касающиеся реализации национальных проектов на сумму 70 трлн рублей. Работа над итоговым вариантом закона о СЗПК продолжается.

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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41

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