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Энтузиаст из США создал компьютер на случай конца света

Энтузиаст из США Джей Дошер создал компьютер на случай конца света. ЭВМ с названием Raspberry Pi Recovery Kit отличается водонепроницаемостью и ударостойкостью.

Основой изобретения стал одноплатный Raspberry Pi 4. Среди прочих компонентов, некоторые из которых пришлось создавать с помощью технологии 3D-печати, Джей Дошер использовал водонепроницаемый корпус для камеры Pelican и свитч на пять портов Netgear. Экран, батарея и клавиатура ЭВМ полностью защищены от воздействия влаги. Устройство имеет вид кейса, внутренняя часть которого покрыта медной фольгой, предназначенной для защиты изобретения от электромагнитного импульса и больше напоминает громоздкий ноутбук. Кроме того, компьютер для апокалипсиса, отличающийся к тому же ударостойкостью имеет ряд переключателей, позволяющих экономить заряд ЭОМ путем отключения ненужных компонентов.

Сам изобретатель отмечает, что компьютер для конца света, однако, будет последней вещью, необходимой в постапокалиптической реальности. Действия первоочередно будут направлены на поиск чистой воды, пригодных к употреблению продуктов питания и убежища, но Raspberry Pi Recovery Kit может стать полезен для получения с его помощью некоторой технической информации, в случае наличия источников для такой источников.

О своём изобретении энтузиаст из США рассказал в видеоролике, который выложил в свободный доступ в Сети.

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Технологии
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:31

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