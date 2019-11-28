Эксперты назвали способы сохранения продуктивности турбомотора зимой





Езда на преждевременно неразогретом моторе приводит к быстрой поломке турбины. Если наддув вышел из строя, то в таком случае появляются разные шумы, гул или свист. Из выхлопной трубы выходит дым и существенно сокращается расход масла.Чтобы предотвратить появление таких негативных факторов, надо прогревать двигатель на протяжении пяти минут перед поездкой, за данный период масло активизирует все механизмы, и водитель сумеет в максимально безопасных условиях для мотора начать движение. Также рекомендуется при остановке не сразу глушить агрегат, а «заставить» его поработать не менее пары минут.