В России произошло рекордное снижение цен на самый дешевый iPhone





Долгое время это устройство было наиболее доступным в РФ, однако скоро все измениться. Apple уже заявила о том, что прекращает производство всей линейки iPhone 6, включая S и SE. Именно поэтому «яблочная» компания начинает распродавать остатки во всех странах мира. Долгое время цены на iPhone 6S колебались на отметке 23-24 тысячи рублей, однако теперь все изменилось.В настоящий момент данное устройство можно приобрести по цене меньше 20 тысяч рублей. Многие назвали это снижение историческим, а отметку – психологической. Так дешево смартфоны iPhone не стояли в России уже очень давно. Стоит отметить, что iPhone 6S является самой старой версией, поддерживающей новую операционную систему iOS 13. При этом было заявлено, что обновления до iOS 14 ждать не стоит.Сейчас у российских любителей продукции Apple в России есть несколько вариантов. Они могут подождать выхода новой версии iPhone SE, она должна появиться в 2020 году. Также можно уже сейчас купить iPhone 7, который будет поддерживать iOS 14. Кроме того, данная модель имеет защиту от воды и пыли, а также более современные комплектующие. Цена этого смартфона также скоро может снизиться.