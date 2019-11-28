Ханс Циммер напишет музыку для электрокаров BMW





Ханс Циммер смог создать саундтрек, который озвучил эффект торможения и разгона электрокара Vision M Next. Композитор создаст несколько треков для BMW под отдельной торговой маркой. Пока остается не известным, придется водителям платить за них или же они окажутся полностью бесплатные.В музыкальном мире Ханс Циммер известен как талантливый композитор, работы которого можно услышать во многих фильмах. В 80-х он номинировался на «Оскар» за композицию к киноленте «Человек дождя».