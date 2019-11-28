Ханс Циммер напишет музыку для электрокаров BMW
Автомобили компании BMW получат эксклюзивный звук, который запишет композитор Ханс Циммер. Это поможет машинам баварского бренда стать более уникальными.
Ханс Циммер смог создать саундтрек, который озвучил эффект торможения и разгона электрокара Vision M Next. Композитор создаст несколько треков для BMW под отдельной торговой маркой. Пока остается не известным, придется водителям платить за них или же они окажутся полностью бесплатные.
В музыкальном мире Ханс Циммер известен как талантливый композитор, работы которого можно услышать во многих фильмах. В 80-х он номинировался на «Оскар» за композицию к киноленте «Человек дождя».
Ханс Циммер смог создать саундтрек, который озвучил эффект торможения и разгона электрокара Vision M Next. Композитор создаст несколько треков для BMW под отдельной торговой маркой. Пока остается не известным, придется водителям платить за них или же они окажутся полностью бесплатные.
В музыкальном мире Ханс Циммер известен как талантливый композитор, работы которого можно услышать во многих фильмах. В 80-х он номинировался на «Оскар» за композицию к киноленте «Человек дождя».
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:44