Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных колодок





В случае приобретения тормозных колодок изначально неудовлетворительного состояния, стоит сразу произвести соответствующую замену. Использование некачественных компонентов может впоследствии привести к необходимости покупки новых тормозных дисков или даже разбитого передка автомобиля. При этом выявить проблему можно по характерным признакам ― колодки могут драть диски, а при торможении будет слышен скрип.Незапланированную замену колодок рекомендуется произвести и при ремонте подвески, который предполагает демонтаж всей тормозной системы. Это позволит избежать повторного возвращения в СТО.Эксперты отмечают, что при установке новых тормозных дисков, старые колодки необходимо также заменить, даже при условии их удовлетворительного состояния. Приработанные под старую, часто деформированную поверхность дискового элемента тормозные колодки могут недостаточно плотно прилегать к новому ровному диску.