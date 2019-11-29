АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных колодок

Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных колодок. Среди таких оказались покупка некачественных компонентов, ремонт подвески и установка новых тормозных дисков.
Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных колодок

В случае приобретения тормозных колодок изначально неудовлетворительного состояния, стоит сразу произвести соответствующую замену. Использование некачественных компонентов может впоследствии привести к необходимости покупки новых тормозных дисков или даже разбитого передка автомобиля. При этом выявить проблему можно по характерным признакам ― колодки могут драть диски, а при торможении будет слышен скрип.

Незапланированную замену колодок рекомендуется произвести и при ремонте подвески, который предполагает демонтаж всей тормозной системы. Это позволит избежать повторного возвращения в СТО.

Эксперты отмечают, что при установке новых тормозных дисков, старые колодки необходимо также заменить, даже при условии их удовлетворительного состояния. Приработанные под старую, часто деформированную поверхность дискового элемента тормозные колодки могут недостаточно плотно прилегать к новому ровному диску.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Дом-2": Илью Яббарова и Алену Савкину боится собственный…
Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в…
Алена Бабенко указала на собственное сходство с Аллой…
Участница "Дома-2" Юлия Белая продолжает радовать снимками в…
Маркировка товаров, отечественные SIM-карты и лекарства по рецепту: Как изменится жизнь россиян в…
Муж Собчак Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом…
Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о…
Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных…
Андрей Малахов рассказал, что многократно признавался в любви Татьяне…
Уфолог: NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на…
Билли Айлиш рассказала, за кого будет голосовать на премии…
Археологи так и не разгадали загадку одного из таинственных артефактов…
Ученые узнали, когда люди не могут хранить…
Audi E-Tron получил увеличенный запас…
«Дразнила дирижера»: Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своем…
Кетамин может помочь справиться с алкогольной…
Ученые доказали пользу пальмового…
Ученые нашли новый способ прогнозировать потерю арктического…
Иосиф Пригожин показал себя в новом образе с…
Эксперты рассказали о новых возможностях Skoda Oktavia 2020…
Экотехнопарк «Калуга» готов к…
Ученые рассказали о причинах исчезновения…
У мужчины из Китая нашли 700 ленточных червей в мозгу и…
Поклонники поздравляют Наталью Бочкареву с…
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новый снимок со своей…
В Сети появились неизвестные ранее сцены из финального сезона “Игры…
Motorola представила в РФ смартфоны Moto E6 Plus и Moto E8…
Роза Сябитова сфотографировалась без одежды и рассказала о сексуальности женщин старше 50…
Врач рассказал, чем опасен для человека долгий сон в выходные…
Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов воюет с бывшей женой Юлией…
Энтузиаст из США создал компьютер на случай конца…
Солистки группы The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять…
Диетологи объяснили, как восстановить режим питания после…
Эксперты назвали способы сохранения продуктивности турбомотора…
Эксперт посоветовал Анастасии Волочковой обратиться к трихологу после критики ее "сальных"…
Ангела Меркель упала со сцены перед выступлением в…
«Очень дорого»: Бородина рассказала о примерных ценах своего…
В России произошло рекордное снижение цен на самый дешевый…
Анна Семенович раскрыла личные тайны в студии шоу “Секрет на…
Ханс Циммер напишет музыку для электрокаров…
Просмотреть все новости