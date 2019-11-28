Acer представила в России игровое кресло за 2,5 млн рублей
Компания Acer представила в России свою очередную новинку, ее цена составляет внушительные 2,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит игровое кресло Predator Thronos, оснащенное тремя экранами, удобным сидением и передовым компьютером.
Новинка представляет собой одну сплошную конструкцию сферической формы. Predator Thronos состоит из основания, самого кресла, трех мониторов, подставок для рук, ног и клавиатуры, а также гидравлической системой, способной наклонять весь комплекс. Человек сможет настраивать отдельные компоненты сами по себя, а также будет иметь возможность выбрать разные комбинации настроек, имеющихся изначально. Стоит отметить полное отсутствие провод, все они спрятаны внутри.
Игровое кресло Predator Thronos имеет 3 монитора Predator Z271U. Это 27-дюймовые экраны с узкими рамками. Вместе они образуют один изогнутый дисплей, позволяющий человеку полностью погрузиться в игровой процесс. За это также отвечает качественная звуковая система.
Производительность игрового кресла Predator Thronos также находится на достаточном уровне. Новинка оснащена передовым процессором Intel Core i9-9980XE, 128 ГБ ОЗУ DDR4 и двумя видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, имеющими по 11 ГБ каждая. Также имеется твердотельный накопитель на 3 ТБ. В комплекте окажутся мышка с клавиатурой. Predator Thronos обойдется российским покупателям в 2,5 млн рублей.
Новинка представляет собой одну сплошную конструкцию сферической формы. Predator Thronos состоит из основания, самого кресла, трех мониторов, подставок для рук, ног и клавиатуры, а также гидравлической системой, способной наклонять весь комплекс. Человек сможет настраивать отдельные компоненты сами по себя, а также будет иметь возможность выбрать разные комбинации настроек, имеющихся изначально. Стоит отметить полное отсутствие провод, все они спрятаны внутри.
Игровое кресло Predator Thronos имеет 3 монитора Predator Z271U. Это 27-дюймовые экраны с узкими рамками. Вместе они образуют один изогнутый дисплей, позволяющий человеку полностью погрузиться в игровой процесс. За это также отвечает качественная звуковая система.
Производительность игрового кресла Predator Thronos также находится на достаточном уровне. Новинка оснащена передовым процессором Intel Core i9-9980XE, 128 ГБ ОЗУ DDR4 и двумя видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, имеющими по 11 ГБ каждая. Также имеется твердотельный накопитель на 3 ТБ. В комплекте окажутся мышка с клавиатурой. Predator Thronos обойдется российским покупателям в 2,5 млн рублей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:27