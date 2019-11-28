Экономист рассказал, в какой валюте россиянам стоит открывать депозитные счета
Экономист Владимир Климанов рассказал о том, как россиянам сохранить свои сбережения. Специалист сообщил, в какой валюте жителям РФ лучше открывать депозитные счета, а также стоит ли это делать в рублях.
Согласно исследованию, средняя сумма сбережений в банках у россиян составляет 200 тысяч рублей на человека. Самыми богатыми в этом вопросе оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Первые в среднем имеют 800 тысяч рублей на депозитных сценах, а вторые – 420 тысяч. Наиболее бедными россиянами оказались жители Чечни и Дагестана – 8,5 и 9,1 тысячи рублей соответственно.
Экономист отмечает, что правильное размещение средств на депозитных счетах имеет несколько простых правил. Необходимо диверсифицировать риски, для этого сбережения стоит хранить в разных валютах. Список самых надежных вариантов не меняется уже несколько десятилетий: доллар США, евро, швейцарский франк, британский фунт и японская йена. Лучше выбрать 3-4 варианта и разместить деньги в них, это поможет снизить риски.
Такой подход является самым надежным, но ставки процентов по депозитам в таком случае будут очень низкими. Всегда есть вариант размещения в национальной валюте – рублях. По словам экономиста, сейчас для такого решения создалась благосклонная конъюнктура рынка. Поэтому подобный вариант тоже является хорошим, сообщает Argumenti.ru.
Согласно исследованию, средняя сумма сбережений в банках у россиян составляет 200 тысяч рублей на человека. Самыми богатыми в этом вопросе оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Первые в среднем имеют 800 тысяч рублей на депозитных сценах, а вторые – 420 тысяч. Наиболее бедными россиянами оказались жители Чечни и Дагестана – 8,5 и 9,1 тысячи рублей соответственно.
Экономист отмечает, что правильное размещение средств на депозитных счетах имеет несколько простых правил. Необходимо диверсифицировать риски, для этого сбережения стоит хранить в разных валютах. Список самых надежных вариантов не меняется уже несколько десятилетий: доллар США, евро, швейцарский франк, британский фунт и японская йена. Лучше выбрать 3-4 варианта и разместить деньги в них, это поможет снизить риски.
Такой подход является самым надежным, но ставки процентов по депозитам в таком случае будут очень низкими. Всегда есть вариант размещения в национальной валюте – рублях. По словам экономиста, сейчас для такого решения создалась благосклонная конъюнктура рынка. Поэтому подобный вариант тоже является хорошим, сообщает Argumenti.ru.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:29