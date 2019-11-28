Изобретена технология подтверждения личности через смартфон





Новая технология идентификации личности от PXL Vision позволяет отказаться от услуг сотрудников банков и госучреждений, которые верифицируют потенциальных клиентов. Принцип работы заключается в сканировании смартфоном передней и задней части своей ID-карты, после чего записывается короткий селфи-видеоролик. Собранные данные отправляются на сервер, которая подтверждает личность владельца гаджета в течении нескольких секунд. Это стало возможным благодаря анализу программой реального лица и удостоверения. Разработка позволяет настроить банковский счет в любом месте, без ограничений во времени.Руководство фирмы PXL Vision сообщает, что эта технология Daego является совместимой с международными проездными документами, а также другими формами личностной документации. Помимо использования на государственном уровне, её можно задействовать при найме няни, частного репетитора, для онлайн-игр или знакомств в интернете. Речь идет о быстрой и точной проверке лиц, которые подали заявки о приеме на работу. Таким образом повышается безопасность не только во время транзакций, но и при поиске потенциальных работников в Сети.