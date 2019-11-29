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Ученые узнали, когда люди не могут хранить секреты

Австралийские ученые провели исследование и установили, когда люди не могут контролировать свои слова и действия. Это приводит к тому, что человек теряет возможность хранить секреты и способен рассказать окружающим личные сведения.

Для этого ученые провели исследование на 58 добровольцах. Специалисты воспользовались несколькими тестами. Во время первого пользователей сайтов знакомств разделили на 2 группы: у одной вызвали возбуждение и прилив адреналина, а другие находились в обычном состоянии. В результате первые разместили в своих профилях более откровенную информацию о себе, чем вторые.

Во время второго эксперимента ученые пытались выведать у добровольцев их секреты. Первая группа перед разговором занималась в тренажерном зале, а вторая – нет. Результат был такой же: первый охотнее делились личной информацией, чем вторые.

Ученые связывают это с тем, что в состоянии возбуждения человек начинает хуже контролировать себя, свое поведение и речь. Организм направляет ресурсы мозга на решение других задач, поэтому начинаются проблемы с самоконтролем. Единственный способ бороться с таким эффектом – успокоиться. В этом может помочь глубокое дыхание, короткий сон, успокаивающая музыка или прогулка на свежем воздухе. Также важно вести здоровый образ жизни, полноценно питаться и высыпаться. Все это положительно скажется на самоконтроле в состоянии возбуждения.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:01

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