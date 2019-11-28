В МТС будут дарить второй телефон при покупке Huawei Nova 5T





Розничные магазины в России предлагают чрезвычайно выгодную сделку. В рамках акции, запущенной оператором мобильной связи МТС, любой покупатель Huawei Nova 5T получит другой смартфон в виде Huawei Y6 2019. Известно, что первый можно приобрести за за 28 тысяч рублей, бонусом к которому станет гаджет за 8 тысяч рублей или "умные" часы Watch GT 2 с новым дизайном. Предложение будет доступным до 8 декабря 2019 года, с подробностями которого можно ознакомиться на официальном веб-сайте МТС.Кроме прочего, в рамках "Черной пятницы" китайский бренд предлагает большие скидки до 18 тысяч рублей на флагманские смартфоны. Получить девайс по выгодной цене можно с 28 ноября по 1 декабря текущего года. Напоминаем, что Huawei Nova 5T является представителем среднего ценового сегмента. Его комплектация включает камеру с четырьмя объективами, 22,5-ватную быструю зарядку, модуль NFC, а также передовой процессор Kirin 980.