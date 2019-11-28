Чистая прибыль компании Xiaomi в 3 квартале 2019 года выросла на 1,6%





Результаты 3 квартала 2019 года у Xiaomi многие специалисты назвали настораживающими, ведь по ним может сложиться впечатление, что компания начинает терять свои позиции на основном для себя рынке – смартфонов. Их реализация в июле-сентябре составила 32 млрд юаней, что на 8% меньше показателей прошлого периода. Общая выручка бренда равняется 53,66 млрд юаней, что на 5,5% больше, чем в 2018-м.Это случилось за счет роста показателей других продуктов Xiaomi. Он отмечается в сегменте подключаемой к интернету техники, в нем зафиксировано увеличение на 44%, а итоговый результат составил 15,6 млрд юаней. Продажи услуг в Сети повысились на 12% и равняются 5,3 млрд юаней. Также отмечается снижение результатов рекламной деятельности – до 2,9 млрд юаней или на 9%.Все это привело к тому, что чистая прибыль компании Xiaomi за 3 квартал 2019 года выросла на 1,6% по сравнению с результатом аналогичного периода в 2018-м.Напомним, это не первые плохие новости для финансового состояния компании в 2019-м. С начала года капитализация Xiaomi снизилась на треть – до 23,95 млрд долларов. После публикации этого отчета может случиться очередной обвал цен на акции бренда, считают финансовые эксперты.