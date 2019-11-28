Медведев считает, что гранты помогут решить региональные проблемы





Такая практика в РФ началась несколько лет назад и правительство во главе с Дмитрием Медведевым считает, что она является эффективной. Именно поэтому в 2018 году гранты получили 40 регионов, а их общая сумма составила 20 млрд рублей. В этот раз такие программы значительно расширят – 50 субъектов федерации и 45 млрд рублей. Эти бюджетные средства будут распределяться на основании годовых показателей эффективности местных властей. В их список войдет работа губернаторов и региональных органов власти.По словам Дмитрия Медведева, 45 млрд рублей являются существенной суммой, поэтому правительство рассчитывает получить серьезный эффект от использования этих средств. Их можно применять как для решения текущих задач, например, балансировки бюджета, так и для будущих проектов, способных решать проблемы в экономике и социальной сфере.Правительство также планирует объединять отдельные гранты вместе для того, чтобы повысить их эффективность. Так произойдет с Северо-Кавказским федеральным округом, он получит средства для развития социальной сферы и инфраструктуры. Также предусмотрена помощь 3 крупнейшим общероссийским общественным организациям инвалидов.