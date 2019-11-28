Эксперты назвали самый мощный смартфон в мире





Китайский бэнчмарк Antutu обнародовал список лучших 10 самых эффективных телефонов Android за октябрь 2019 года на основе данных, полученных в результате различных испытаний и обзоров. Рейтинг составлялся относительно уровня производительности и общей мощности того или иного смартфона. Лидером топа оказался Asus ROG Phone II. Первое место досталось ему благодаря впечатляющим 12 ГБ оперативной памяти, которую дополняет объем встроенной памяти в 512 ГБ. Для российского покупателя мощнейший геймерский девайс в мире обойдется в 70 тысяч рублей.На второе место эксперты определили OnePlus 7T Pro, модификации которого заняли до пятой позиции в списке. Samsung Galaxy Note 10+ был лишь немного впереди новейшего Asus ZenFone 6. Остальную часть рейтинга составляли различные комплектации Samsung Note 10. Специалисты сервиса признались, что подобный перечень оказался не самым удачным, поскольку в нем повторялись лишь немного отличавшиеся модели из одних линеек. Кроме прочего, была очевидной предрасположенность тестеров к китайским производителям.