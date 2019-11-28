Медики назвали способные укрепить иммунитет грибы





Особенно важно вспомнить про грибы осенью, отмечают эксперты. Они помогают человеку избежать недостатка витаминов и компенсировать отсутствие овощей и фруктов. При этом к выбору и приготовлению блюд из них нужно подходить очень аккуратно, ведь они могут быть опасны. Этого продукта нужно избегать детям младше 6 лет и людям, имеющим проблемы с пищеварением.Грузди содержат в себе много антибактериальных веществ, подавляющих развитие палочек Коха и возбудителей туберкулеза. Лисички приводят к стимулированию иммунитета за счет высокого содержания витаминов A, B1 и B2, а также цинка и селена. Экстракты рейши, шиитаке и мейтаке приводят к усилению эффективности работы кровяных телец, борющихся с бактериями и вирусами.Кроме благоприятного влияния на иммунитет, грибы положительно сказываются и на других органах. Они являются отличной профилактикой всех сердечно-сосудистых заболеваний. Белые грибы за счет никотиновой кислоты укрепляют стенки сосудов. Моченые грузди помогают предотвращать образование камней в почках, а лисички полезны диабетикам, они восстанавливают поджелудочную железу.