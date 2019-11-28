Бренд Kymco представила электроцикл RevoNex с "механикой"





Спустя год после раскрытия концепта электрического спортивного мотоцикла, Kymco готовится к выпуску серийной модели на рынок. Kymoco RevoNex 2021 года сосредоточен на производительности и попытке привнести интуитивный аспект в обычно "стерильную" эксплуатацию мотоцикла, работающего от электричества, а не двигателя внутреннего сгорания. Чтобы дать водителю больше связи с электродвигателем, новинка имеет механическую шестиступенчатую коробку передач. Другим вариантом представители бренда называют "автомат". Известно, что транспортное средство может разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 203 км/ч, которая достигается за 11,8 секунды.Что касается емкости аккумулятора, диапазона, времени зарядки и цены, то Kymco хранит эту информацию в секрете. Тем не менее, в его комплектацию входит антипробуксовочная система, ABS и система снижения подъема задних колес. Покупатели смогут получить незабываемые впечатления, поскольку двигатель разработан с многочастотным генератором акустики, который позволяет мотоциклисту тихо "скользить" по окрестностям. Наконец, массовое производство новейшего Kymco RevoNex намечено на 2021 год.