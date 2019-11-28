Названы «лучшие из лучших» iPhone в 2019 году





Открывает список iPhone SE 32GB, вышедший в марте 2016 года. Тогда компания решила, что многие люди захотят приобрести смартфон с современными характеристиками, но имеющими дизайн 5 поколения, считавшегося многими самым удачным. Модель получила некоторые особенности в виде более закругленных углов и нового расположения датчиков в верхней части экрана. Сейчас устройство можно купить в России за 21 тысячу рублей.iPhone 7 32GB является своеобразным «извинением» компании за неудачное 6 поколение. Модель получила стильный дизайн, более современный процессор и нестандартные материалы для корпуса. В момент выхода она стала самой популярной в России.В списке «лучших из лучших» оказался iPhone 11 128BG. Сразу после выхода устройство стало самым популярным «яблочным» смартфоном в новой линейке, конкуренцию ему проиграл даже iPhone 11 Xr. Цена гаджета стартует от 61 тысячи рублей. Закрывает данный список флагманская модель текущего поколения – iPhone 11 Max Pro 64GB. Ценник устройства стартует от 88 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит процессор A13 Bionic и 6,5-дюймовый экран. Главная особенность модели – тройная основная камера с датчиками на 12 Мп каждый.