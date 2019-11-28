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Названы «лучшие из лучших» iPhone в 2019 году

Компания Apple выпускает свои смартфоны уже более 10 лет, за это время в ее модельной линейке накопилось много знаковых и удачных моделей. Эксперты назвали «лучшие из лучших» iPhone, доступные на рынке в 2019 году.
Названы «лучшие из лучших» iPhone в 2019 году

Открывает список iPhone SE 32GB, вышедший в марте 2016 года. Тогда компания решила, что многие люди захотят приобрести смартфон с современными характеристиками, но имеющими дизайн 5 поколения, считавшегося многими самым удачным. Модель получила некоторые особенности в виде более закругленных углов и нового расположения датчиков в верхней части экрана. Сейчас устройство можно купить в России за 21 тысячу рублей.

iPhone 7 32GB является своеобразным «извинением» компании за неудачное 6 поколение. Модель получила стильный дизайн, более современный процессор и нестандартные материалы для корпуса. В момент выхода она стала самой популярной в России.

В списке «лучших из лучших» оказался iPhone 11 128BG. Сразу после выхода устройство стало самым популярным «яблочным» смартфоном в новой линейке, конкуренцию ему проиграл даже iPhone 11 Xr. Цена гаджета стартует от 61 тысячи рублей. Закрывает данный список флагманская модель текущего поколения – iPhone 11 Max Pro 64GB. Ценник устройства стартует от 88 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит процессор A13 Bionic и 6,5-дюймовый экран. Главная особенность модели – тройная основная камера с датчиками на 12 Мп каждый.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:36

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