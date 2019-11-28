Постоялец московской гостиницы попал в больницу после ночи с двумя женщинами





Бизнесмен из Якутии, прибывший по делам из Тольятти в Москву, был госпитализирован в одну из столичных клиник. Известно, что днем ранее пострадавший снял номер в гостинице, но был вынужден вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия. Мужчину доставили в реанимационное отделение, где ему поставили диагноз "сильное отравления неизвестным веществом". Жизнь 34-летнего больного сейчас поддерживается искусственной вентиляцией легких.Представители московской полиции сообщают, что, кроме пострадавшего, в номере отеля также находились две женщины. Предположительно, бизнесмен провел с ними ночь, после чего самостоятельно вызвал медиков. В ходе обыска были обнаружены упаковки со спрессованным веществом светлого оттенка, которые уже отправили на химическую экспертизу. На данный момент на месте происшествия проводятся следственно-оперативные действия, а также идентифицируется личность девушек.