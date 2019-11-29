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Ученые доказали пользу пальмового масла

Европейские ученые провели исследование пальмового масла и доказали его пользу в борьбе с болезнью Альцгеймера. Также этот продукт помогает бороться с депрессией и преждевременным старением.

Раньше считалось, что употребление пальмового масла наносит человеку непоправимый вред, провоцирует опухоли, забивает кровяные сосуды. Ученые не только опровергли это, но и доказали пользу масла для организма. Содержание в большом количестве витамина Е делает этот продукт полезным для профилактики и облегчения симптомов болезни Альцгеймера. Наличие витаминов группы А способствует борьбе со старением, помогает выводить радикалы и справиться с раком. «Заправляя каждый день салат красным пальмовым маслом, можно добиться омоложения организма», - заметили исследователи.

Продукт богат на Q10, который способствует выработке в организме эндорфинов, так называемых «гормонов счастья». Когда человек счастлив, он уверен в себе, привлекателен, общителен и легко справиться с плохим настроением или депрессией. Осенью это особенно актуально.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:02

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