Ученые доказали пользу пальмового масла
Европейские ученые провели исследование пальмового масла и доказали его пользу в борьбе с болезнью Альцгеймера. Также этот продукт помогает бороться с депрессией и преждевременным старением.
Раньше считалось, что употребление пальмового масла наносит человеку непоправимый вред, провоцирует опухоли, забивает кровяные сосуды. Ученые не только опровергли это, но и доказали пользу масла для организма. Содержание в большом количестве витамина Е делает этот продукт полезным для профилактики и облегчения симптомов болезни Альцгеймера. Наличие витаминов группы А способствует борьбе со старением, помогает выводить радикалы и справиться с раком. «Заправляя каждый день салат красным пальмовым маслом, можно добиться омоложения организма», - заметили исследователи.
Продукт богат на Q10, который способствует выработке в организме эндорфинов, так называемых «гормонов счастья». Когда человек счастлив, он уверен в себе, привлекателен, общителен и легко справиться с плохим настроением или депрессией. Осенью это особенно актуально.
Раньше считалось, что употребление пальмового масла наносит человеку непоправимый вред, провоцирует опухоли, забивает кровяные сосуды. Ученые не только опровергли это, но и доказали пользу масла для организма. Содержание в большом количестве витамина Е делает этот продукт полезным для профилактики и облегчения симптомов болезни Альцгеймера. Наличие витаминов группы А способствует борьбе со старением, помогает выводить радикалы и справиться с раком. «Заправляя каждый день салат красным пальмовым маслом, можно добиться омоложения организма», - заметили исследователи.
Продукт богат на Q10, который способствует выработке в организме эндорфинов, так называемых «гормонов счастья». Когда человек счастлив, он уверен в себе, привлекателен, общителен и легко справиться с плохим настроением или депрессией. Осенью это особенно актуально.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:02