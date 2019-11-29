Ученые доказали пользу пальмового масла





Раньше считалось, что употребление пальмового масла наносит человеку непоправимый вред, провоцирует опухоли, забивает кровяные сосуды. Ученые не только опровергли это, но и доказали пользу масла для организма. Содержание в большом количестве витамина Е делает этот продукт полезным для профилактики и облегчения симптомов болезни Альцгеймера. Наличие витаминов группы А способствует борьбе со старением, помогает выводить радикалы и справиться с раком., - заметили исследователи.Продукт богат на Q10, который способствует выработке в организме эндорфинов, так называемых «гормонов счастья». Когда человек счастлив, он уверен в себе, привлекателен, общителен и легко справиться с плохим настроением или депрессией. Осенью это особенно актуально.