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Новый Nissan Note хотят выпустить в трехрядной версии

В японской компании Nissan сообщили о намерениях обновить популярный минивэн Note. Компактный автомобиль хотят выпустить в трехрядной версии.

Впервые модель Nissan Note от японского автопроизводителя появилась в 2012 году, а после получила обновление в виде второго поколения 2016 года. Его популярность на местном рынке была столь высокой, что объемы продаж предоставили бренду первое место среди других компаний. Теперь же появилась информация о скором выпуске модернизированного субкомпактвэна в 2020 году. Этот автомобиль оснастят множеством нововведений, среди которых следует выделить изменения в интерьере.

Известно, что салон теперь будет вмещать семь сидений в три ряда, а также скользящие выдвижные двери в задней части кузова. Что касается технических характеристик, то новая генерация Nissan Note станет доступной с более длинной колесной базой, 1,2-литровый гибридный двигатель e-POWER, который дополняется передним или полным приводом. Отмечаются изменения и в экстерьере. Особенностями дизайна оказались V-образная форма конструкции, светодиодная оптика, крупная радиаторная решетка, что придает новинке агрессивного и стильного вида. Другие спецификации объявят во время официальной презентации "японца" в следующем году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:32

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