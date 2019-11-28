Xiaomi представила «умный» телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition





Xiaomi отметила, что выпустила данную модель для того, чтобы каждый покупатель мог насладиться картинкой в 4K качестве по доступной цене. Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition поддерживает расширение динамического диапазона и имеет экран с диагональю 55 дюймов. Устройство работает на базе свежей ОС Android TV. Одна из главных особенностей новинки – это поддержка системы Vivid Picture Engine. Она отвечает за автоматическую регулировку насыщенности, контрастности и яркости картинки. Также имеется функция постоянного повышения частоты источника до 60 кадров в секунду.Новинка имеет много предустановленных приложений с временной подпиской. Среди них стоит отметить Netflix, Prime Video и многие другие. При этом главной особенностью данного «умного» телевизора от Xiaomi будет его цена. Компания решила не останавливаться на словах «4K для всех», а показало свой настрой реальным ценником – 489 долларов. Такая цена для подобного телевизора с диагональю 55 дюймов – отличное предложение для любого покупателя.Продажи Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стартуют уже 2 декабря. Тогда новинка появится на рынке Индии, а чуть позже поставки начнутся и в другие страны. Когда модель появится в России – неизвестно.