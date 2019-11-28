Xiaomi представила «умный» телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi представила «умный» телевизор под названием Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition. Новинка будет продаваться под слоганом «4K для всех» и поступит в продажу уже 2 декабря, ценник стартует от 489 долларов.
Xiaomi отметила, что выпустила данную модель для того, чтобы каждый покупатель мог насладиться картинкой в 4K качестве по доступной цене. Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition поддерживает расширение динамического диапазона и имеет экран с диагональю 55 дюймов. Устройство работает на базе свежей ОС Android TV. Одна из главных особенностей новинки – это поддержка системы Vivid Picture Engine. Она отвечает за автоматическую регулировку насыщенности, контрастности и яркости картинки. Также имеется функция постоянного повышения частоты источника до 60 кадров в секунду.
Новинка имеет много предустановленных приложений с временной подпиской. Среди них стоит отметить Netflix, Prime Video и многие другие. При этом главной особенностью данного «умного» телевизора от Xiaomi будет его цена. Компания решила не останавливаться на словах «4K для всех», а показало свой настрой реальным ценником – 489 долларов. Такая цена для подобного телевизора с диагональю 55 дюймов – отличное предложение для любого покупателя.
Продажи Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стартуют уже 2 декабря. Тогда новинка появится на рынке Индии, а чуть позже поставки начнутся и в другие страны. Когда модель появится в России – неизвестно.
Xiaomi отметила, что выпустила данную модель для того, чтобы каждый покупатель мог насладиться картинкой в 4K качестве по доступной цене. Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition поддерживает расширение динамического диапазона и имеет экран с диагональю 55 дюймов. Устройство работает на базе свежей ОС Android TV. Одна из главных особенностей новинки – это поддержка системы Vivid Picture Engine. Она отвечает за автоматическую регулировку насыщенности, контрастности и яркости картинки. Также имеется функция постоянного повышения частоты источника до 60 кадров в секунду.
Новинка имеет много предустановленных приложений с временной подпиской. Среди них стоит отметить Netflix, Prime Video и многие другие. При этом главной особенностью данного «умного» телевизора от Xiaomi будет его цена. Компания решила не останавливаться на словах «4K для всех», а показало свой настрой реальным ценником – 489 долларов. Такая цена для подобного телевизора с диагональю 55 дюймов – отличное предложение для любого покупателя.
Продажи Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стартуют уже 2 декабря. Тогда новинка появится на рынке Индии, а чуть позже поставки начнутся и в другие страны. Когда модель появится в России – неизвестно.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:26