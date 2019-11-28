Немецкие эксперты рассказали, как безопасно принимать антибиотики
Немецкие специалисты рассказали, что к приему антибиотиков стоит отнестись серьезно, чтобы не подвергнуть себя более серьёзному заболеванию. Они утверждают, что безопасный прием лекарств должен осуществляться только по согласованию с доктором и со строгим соблюдением дозировки.
«Чтобы предотвратить образование резистентности и, следовательно, неэффективность антибиотиков, пациенты могут что-то сделать самостоятельно. Например, принимать лекарства только по согласованию с врачом», - отмечает вице-президент Федеральной аптечной палаты Томас Бенкерт. По словам ученых, большое количество болезней сейчас успешно лечится с употреблением антибиотиков. Но особую опасность вызывают не сами лекарства, а степень конечной устойчивости организма к ним. Ключевое правило приема антибиотиков - запить его полным стаканом чистой воды. Не подойдет газированная вода и молоко. Из-за содержания кальция в составе действие препаратов в организме может существенно понизиться.
Специалисты утверждают, что ни в коем случае не стоит утилизировать антибиотики через сточные воды. Содержащиеся активные ингредиенты в лекарствах поступят в окружающую среду и поспособствуют возникновению резистентности в природе. Также стоит обратить внимание, что, если не лениться, и соблюдать простые меры, можно обезопаситься от множества болезней и вирусов.
«Чтобы предотвратить образование резистентности и, следовательно, неэффективность антибиотиков, пациенты могут что-то сделать самостоятельно. Например, принимать лекарства только по согласованию с врачом», - отмечает вице-президент Федеральной аптечной палаты Томас Бенкерт. По словам ученых, большое количество болезней сейчас успешно лечится с употреблением антибиотиков. Но особую опасность вызывают не сами лекарства, а степень конечной устойчивости организма к ним. Ключевое правило приема антибиотиков - запить его полным стаканом чистой воды. Не подойдет газированная вода и молоко. Из-за содержания кальция в составе действие препаратов в организме может существенно понизиться.
Специалисты утверждают, что ни в коем случае не стоит утилизировать антибиотики через сточные воды. Содержащиеся активные ингредиенты в лекарствах поступят в окружающую среду и поспособствуют возникновению резистентности в природе. Также стоит обратить внимание, что, если не лениться, и соблюдать простые меры, можно обезопаситься от множества болезней и вирусов.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:16