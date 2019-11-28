Алина Загитова выйдет на лед в паре с Петром Чернышевым в шоу “Спящая красавица. Легенда двух королевств”

Несмотря на юный возраст, 17-летняя Загитова признана сильнейшей фигуристкой в мире. С участием действующей олимпийской чемпионки пройдет ледовое шоу о Спящей красавице, а вместе со спортсменкой на лед выйдут Петр Чернышов, Татьяна Навка и дочь последней Надежда Пескова. Премьера запланирована на 25 декабря, а Навка заявила, что Загитова стала главным новогодним подарком всем зрителям. Спортсменка пообещала показать абсолютно новый, сказочный образ спортсменки.Новое шоу окажется для юной Надежды Песковой дебютным. В ледовой постановке окажутся задействованы также Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко и другие известные фигуристы.