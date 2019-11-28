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Эксперты рассказали о новых возможностях Skoda Oktavia 2020 года

Эксперты автомобильного рынка рассказали о новой Skoda Oktavia 2020 года. Они отметили, что новые возможности модели четвертого поколения смогут порадовать автомобилистов креслами с функцией массажа, а также усовершенствованным климат-контролем.
Эксперты рассказали о новых возможностях Skoda Oktavia 2020 года

В продажу автомобиль Skoda Oktavia поступит в конце декабря 2019 года. Информация о комплектации транспортного средства уже распространилась среди любителей новинок. Особое внимание специалисты обращают на полное отсутствие физических кнопок в базовой комплектации модели. Практически всеми необходимыми функциями можно будет управлять с помощью сенсорного дисплея. Также стоит обратить внимание на улучшенные функции климат-контроля. Три независимые друг от друга зоны существенно повысят удобство нахождения в салоне автомобиля. А вот массажное кресло сделает комфортней любую поездку, особенно на дальние расстояния.

В новой модели Skoda Oktavia 2020 года выделяется ряд дополнительных особенностей, которые не входят в базовую комплектацию, но их можно дополнительно приобрести. Сюда относятся светодиодные фары Matrix и подзаряжаемая гибридная установка, с помощью которой можно проехать до 55 километров.

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Добавил: Бердникова Диана Вчера, 23:00

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