Эксперты рассказали о новых возможностях Skoda Oktavia 2020 года





В продажу автомобиль Skoda Oktavia поступит в конце декабря 2019 года. Информация о комплектации транспортного средства уже распространилась среди любителей новинок. Особое внимание специалисты обращают на полное отсутствие физических кнопок в базовой комплектации модели. Практически всеми необходимыми функциями можно будет управлять с помощью сенсорного дисплея. Также стоит обратить внимание на улучшенные функции климат-контроля. Три независимые друг от друга зоны существенно повысят удобство нахождения в салоне автомобиля. А вот массажное кресло сделает комфортней любую поездку, особенно на дальние расстояния.В новой модели Skoda Oktavia 2020 года выделяется ряд дополнительных особенностей, которые не входят в базовую комплектацию, но их можно дополнительно приобрести. Сюда относятся светодиодные фары Matrix и подзаряжаемая гибридная установка, с помощью которой можно проехать до 55 километров.