Стали известны методы защиты автомобиля от угона
С каждым годом увеличивается количество преступлений, связанных с угоном автомобилей. Эксперты назвали методы защиты собственной машины от кражи.
Специалисты утверждают, что наиболее подверженными автоугону подлежат популярные и распространенные модели. Это связано с тем, что они имеют небольшую стоимость и высокий спрос на черном рынке. Таким образом повышаются шансы продать украденное транспортное средство за короткий период. При этом одинаково популярным является сбыт чужого движимого имущества как в цельном виде, так и для получения запчастей. Злоумышленников могут оттолкнуть какие-либо отличительные детали на машине.
К таковым относится необычное покрытие вроде градиентной покраски, или же с различными рисунками и пометками, сделанными под заказ. Скорее всего, потенциальный преступник дважды подумает, прежде чем воровать слишком приметный автомобиль. Важно отметить, что аэрография и большинство систем безопасности могут оказаться бесполезными для талантливого угонщика. Поэтому стоит ограничить время нахождения личного транспортного средства на улице, отдав предпочтение платным охраняемым стоянкам.
Специалисты утверждают, что наиболее подверженными автоугону подлежат популярные и распространенные модели. Это связано с тем, что они имеют небольшую стоимость и высокий спрос на черном рынке. Таким образом повышаются шансы продать украденное транспортное средство за короткий период. При этом одинаково популярным является сбыт чужого движимого имущества как в цельном виде, так и для получения запчастей. Злоумышленников могут оттолкнуть какие-либо отличительные детали на машине.
К таковым относится необычное покрытие вроде градиентной покраски, или же с различными рисунками и пометками, сделанными под заказ. Скорее всего, потенциальный преступник дважды подумает, прежде чем воровать слишком приметный автомобиль. Важно отметить, что аэрография и большинство систем безопасности могут оказаться бесполезными для талантливого угонщика. Поэтому стоит ограничить время нахождения личного транспортного средства на улице, отдав предпочтение платным охраняемым стоянкам.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:45