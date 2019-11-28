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Стали известны методы защиты автомобиля от угона

С каждым годом увеличивается количество преступлений, связанных с угоном автомобилей. Эксперты назвали методы защиты собственной машины от кражи.

Специалисты утверждают, что наиболее подверженными автоугону подлежат популярные и распространенные модели. Это связано с тем, что они имеют небольшую стоимость и высокий спрос на черном рынке. Таким образом повышаются шансы продать украденное транспортное средство за короткий период. При этом одинаково популярным является сбыт чужого движимого имущества как в цельном виде, так и для получения запчастей. Злоумышленников могут оттолкнуть какие-либо отличительные детали на машине.

К таковым относится необычное покрытие вроде градиентной покраски, или же с различными рисунками и пометками, сделанными под заказ. Скорее всего, потенциальный преступник дважды подумает, прежде чем воровать слишком приметный автомобиль. Важно отметить, что аэрография и большинство систем безопасности могут оказаться бесполезными для талантливого угонщика. Поэтому стоит ограничить время нахождения личного транспортного средства на улице, отдав предпочтение платным охраняемым стоянкам.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:45

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