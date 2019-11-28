Модернизированный внедорожник Toyota C-HR появился в России





Toyota C-HR - это сверхкомпактный кроссовер, выпущенный в 2018 году и недавно обновленный для глобальных продаж. Известно, что модернизированный внедорожник также поступил и на российский рынок. Для клиентов японского бренда доступны два варианта комплектации: Hot и Cool. "Горячая версия" оборудована 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем с передним приводом, а "холодную" оснастили 1,2-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом. К тому же, обе модели могут продаваться с вариаторной трансмиссией. Изменения коснулись не только технической стороны, но и дизайна кузова SUV.Общие формы и линии стали более современными, а обновленный обвес придал автомобилю "агрессивного" вида. В наличии имеются титановые колесные диски диаметром в 17 дюймов, а также светодиодные фары. В интерьере новинки можно найти мультимедийную систему JBL, в которой встроена поддержка приложений Apple CarPlay и Android Auto. Приятным дополнением для покупателя станут также парктроник, омыватель фар и боковые зеркала с электроприводом. Эксклюзивно для России бренд включил подогрев руля, передних сидений и лобового стекла. За покупку версии Hot покупателю придется выложить около 1,8 миллиона рублей. А вот комплектация Cool обойдется ему в 2,1 миллиона рублей.